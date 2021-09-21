Росіянин "пожертвував" $25 тисяч на кампанію Трампа – два політтехнологи під підозрою

Двоє політтехнологів Республіканської партії США Джессі Бентон і Даг Уід підозрюються в порушенні закону про фінансування виборчих кампаній.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: У понеділок прокуратура США розсекретила кримінальні звинувачення проти двох політтехнологів Республіканської партії, звинувативши їх у незаконному фінансуванні виборчої кампанії колишнього президента Трампа у 2016 році.

Згідно з обвинувальним висновком, опублікованим у федеральному суді округу Колумбія, Джессі Бентон і Даг Уід "змовилися незаконно переправити тисячі доларів іноземного походження, що належать російському громадянинові, на вибори в офіс президента Сполучених Штатів Америки".

Закон США забороняє іноземним громадянам жертвувати гроші на президентські кампанії.

Згідно зі звинувачувальним висновком, Бентон та Уід допомогли громадянину Росії отримати квиток на захід, присвячений збору коштів за участю Трампа в Пенсільванії в вересні 2016 року.

Прокуратура не називає ім'я росіянина.

За даними відомства, він пожертвував 25 000 доларів комітетам на підтримку кандидата Трампа, щоб взяти участь у заході з його участю.

Але справжнє джерело пожертвування було приховане від кампанії Трампа, йдеться у звинувачувальному висновку, адже платіж таємно провів Бентон.

43-річний Бентон раніше керував виборчими кампаніями сенаторів-республіканців Мітча Макконнелла і Ренда Пола у штаті Кентуккі. Бентон уникнув тюремного ув'язнення і отримав від Трампа президентське помилування у грудні 2020 року.

75-річний Уід працював старшим радником у декількох президентських кампаніях і балотувався до Конгресу від Республіканської партії в 1992 році.