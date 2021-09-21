Россиянин "пожертвовал" $25 тысяч на кампанию Трампа – два политтехнолога под подозрением

Двое политтехнологов Республиканской партии США Джесси Бентон и Даг Уид подозреваются в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В понедельник прокуратура США рассекретила уголовные обвинения против двух политтехнологов Республиканской партии, обвинив их в незаконном финансировании избирательной кампании бывшего президента Трампа в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в федеральном суде округа Колумбия, Джесси Бентон и Даг Уид "сговорились незаконно переправить тысячи долларов иностранного происхождения, принадлежащие российскому гражданину, на выборы в офис президента Соединенных Штатов Америки".

Закон США запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские кампании.

Согласно обвинительному заключению, Бентон и Уид помогли гражданину России получить билет на мероприятие, посвященное сбору средств с участием Трампа в Пенсильвании в сентябре 2016 года.

Прокуратура не называет имя россиянина.

По данным ведомства, он пожертвовал 25 000 долларов комитетам в поддержку кандидата Трампа, чтобы принять участие в мероприятии с его участием.

Но истинный источник пожертвования был скрыт от кампании Трампа, говорится в обвинительном заключении, потому что платеж тайно провел Бентон.

43-летний Бентон ранее руководил избирательными кампаниями сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла и Рэнда Пола в штате Кентукки. Бентон избежал тюремного заключения и получил от Трампа президентское помилование в декабре 2020 года.

75-летний Уид работал старшим советником в нескольких президентских кампаниях и баллотировался в Конгресс от Республиканской партии в 1992 году.