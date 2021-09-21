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COVAX: Україна отримала ще 159 тисяч вакцин CoronaVac

Вівторок, 21 вересня 2021, 10:54
COVAX: Україна отримала ще 159 тисяч вакцин CoronaVac
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Україна отримала 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Доставив вакцину Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ. Усі поставки в рамках COVAX відбуваються безкоштовно.

У МОЗ нагадали, що вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – інактивована), виробництва китайської компанії Sinovac, схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • Станом на 21 вересня ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинаціяУкраїна
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