COVAX: Україна отримала ще 159 тисяч вакцин CoronaVac

Україна отримала 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Доставив вакцину Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ. Усі поставки в рамках COVAX відбуваються безкоштовно.

У МОЗ нагадали, що вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – інактивована), виробництва китайської компанії Sinovac, схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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