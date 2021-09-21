COVAX: Україна отримала ще 159 тисяч вакцин CoronaVac
Вівторок, 21 вересня 2021, 10:54
Україна отримала 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у рамках глобальної ініціативи COVAX.
Джерело: МОЗ у Facebook
Деталі: Доставив вакцину Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ. Усі поставки в рамках COVAX відбуваються безкоштовно.
У МОЗ нагадали, що вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – інактивована), виробництва китайської компанії Sinovac, схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- Станом на 21 вересня ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.
Українська правда