COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac
Вторник, 21 сентября 2021, 10:54
Украина получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в рамках глобальной инициативы COVAX.
Источник: Минздрав в Facebook
Детали: Доставил вакцину Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Все поставки в рамках COVAX происходят бесплатно.
В Минздраве напомнили, что вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – инактивированная), производства китайской компании Sinovac, одобрена ВОЗ для экстренного использования. А это значит, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- По состоянию на 21 сентября ЮНИСЕФ доставил в Украину 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.
Украинская правда