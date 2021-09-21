Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac

Вторник, 21 сентября 2021, 10:54
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Украина получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Доставил вакцину Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Все поставки в рамках COVAX происходят бесплатно.

В Минздраве напомнили, что вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – инактивированная), производства китайской компании Sinovac, одобрена ВОЗ для экстренного использования. А это значит, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • По состоянию на 21 сентября ЮНИСЕФ доставил в Украину 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений

Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты

фотоВ Карпатах выпал снег

6 754 больных и 105 смертей от COVID в Украине за сутки

"Обязательно реализуем" – Зеленский диаспоре США о двойном гражданстве

фотоВ Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Все новости...
коронавирус
Индия возобновляет экспорт вакцин против COVID-19
Почти 109 тысяч украинцев получили прививки против COVID в понедельник
Тысяча человек умерли от COVID в Украине за 15 дней, в целом уже 55 тысяч
Последние новости
10:41
Вена усиливает коронавирусные ограничения с 1 октября
10:30
В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему "крышевания" контрабанды
10:09
В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений
10:01
Apple планирует добавить в iPhone функции для выявления депрессии – СМИ
09:56
В правительстве Польши исключили проведения референдума о выходе из ЕС
09:50
Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН
09:48
Эрдоган на Генассамблее ООН: Аннексию Крыма мы не признаем
09:48
Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты
09:40
Google покупает офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов
09:28
Байден заявил в ООН, что США не хотят новой "холодной войны"
Все новости...