COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac

Украина получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Доставил вакцину Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Все поставки в рамках COVAX происходят бесплатно.

В Минздраве напомнили, что вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – инактивированная), производства китайской компании Sinovac, одобрена ВОЗ для экстренного использования. А это значит, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

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