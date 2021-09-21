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COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac

Вторник, 21 сентября 2021, 10:54
COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Украина получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Доставил вакцину Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Все поставки в рамках COVAX происходят бесплатно.

В Минздраве напомнили, что вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell – инактивированная), производства китайской компании Sinovac, одобрена ВОЗ для экстренного использования. А это значит, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • По состоянию на 21 сентября ЮНИСЕФ доставил в Украину 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияУкраина
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