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Зеленський очікує на відповідь Байдена щодо Плану трансформації України

Вівторок, 21 вересня 2021, 11:40
Зеленський очікує на відповідь Байдена щодо Плану трансформації України
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський очікує на відповідь адміністрації президента США Джо Байдена щодо реалізації Плану трансформації України, який раніше був презентований у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у коментарі телеканалу "Дом" у Нью-Йорку.

"Ми очікуємо реакції від адміністрації Байдена. Ми очікуємо відповіді, наприклад, щодо оборонного сектора цієї програми трансформації. Ми очікуємо на офіційний приїзд делегації зі Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони, очікуємо на цю зустріч. Я думаю, що вона буде не один день в Україні, і там буде вирішуватися частина цього плану трансформації", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що у нього у Нью-Йорку буде декілька важливих зустрічей, на яких можна буде почути "важливі меседжі".

"Це ще не остаточний результат, бо остаточний, ми розуміємо, - це коли це все перетворюється навіть не у контракти, а вже у конкретні дії. Не так швидко, але, тим не менш, я думаю, що ми у засобах масової інформації з вами чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України - підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола", зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали від Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.

План трансформації України, який Зеленський запропонував президентові США Джо Байдену під час візиту, стосується економічної трансформації, але для реалізації цих кроків безумовно потребує і інших реформ.

Про деталі плану розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

Повну версію інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденСШАреформи
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