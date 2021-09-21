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Зеленский ожидает ответ Байдена по Плану трансформации Украины

Вторник, 21 сентября 2021, 11:40

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает ответа администрации президента США Джо Байдена по реализации Плана трансформации Украины, который ранее был представлен в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в комментарии телеканалу "Дом" в Нью-Йорке.

"Мы ожидаем реакции от администрации Байдена. Мы ожидаем ответа, например, по оборонному сектору этой программы трансформации. Мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, что она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что у него в Нью-Йорке будет несколько важных встреч, на которых можно будет услышать "важные месседжи".

"Это еще не окончательный результат, потому что окончательный, мы понимаем, - это когда это все превращается даже не в контракты, а уже в конкретные действия. Не так быстро, но, тем не менее, я думаю, что мы в средствах массовой информации с вами слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины - поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, по "Железному куполу", рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы от Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский.

План трансформации Украины, который Зеленский предложил президенту США Джо Байдена во время визита, касается экономической трансформации, но для реализации этих шагов, безусловно, нужны и другие реформы.

О деталях плана рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Европейской правде".

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: ЗеленскийБайденСШАреформы
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