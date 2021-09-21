Вулкан на Канарах: людей закликали триматись подалі від берега, де лава досягне океану

На Канарських островах заборонили прохід у прибережну зону острова Ла-Пальма, де лава з вулкану Кумбре-В'єха досягне океану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Людей попередили, що від контакту лави з солоною водою можливі вибухи та виділення токсичних газів і знаходитись неподалік небезпечно. Прибережну зону закриють на ділянці від Пуерто Наос до муніципалітету Тасакорте. На межі зони чергуватимуть правоохоронці.

Коли потік лави з температурою близько 1000°C торкнеться води, температура якої – близько 20°C, очікується вибух і утворення хмари з водяного пару. Крім того, почнеться хімічна реакція компонентів лави з солоною водою, внаслідок чого можуть виділятись сполуки, що спричиняють подразнення шкіри, очей, респіраторної системи. Додатково є ризик несподіваного обвалу фрагментів берега і міні-цунамі з розпеченої води.

Спершу прогнозували, що потоки розпеченої лави досягнуть берега близько 8 години вечора у понеділок, але активність вулкану дещо спала, рух лави сповільнився і вона на вечір була ще на пів дорозі до океану.

Нагадаємо, виверження почалося в неділю о 15:12 за місцевим часом, йому передував сильний землетрус, після якого був величезний стовп диму і викид попелу. Спочатку магма спричинила дві тріщини, через які текли потоки лави. Всього за кілька годин таких тріщин стало сім.

Вночі у понеділок на острові стався землетрус силою 3,8 за шкалою Ріхтера, найсильніший від початку виверження. Невдовзі перед тим відкрилась дев’ята тріщина, з якої вивергається лава, через що довелось евакуювати людей з ще одного населеного пункту. Загалом від початку виверження свої домівки покинули близько 6000 осіб.

Супутникові знімки Європейського космічного агентства свідчать, що лава на цей час зруйнувала 166 будинків і вкрила площу близько 100 гектарів.