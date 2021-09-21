Вулкан на Канарах: людей призвали держаться подальше от берега, где лава достигнет океана

На Канарских островах запретили проход в прибрежную зону острова Ла-Пальма, где лава из вулкана Кумбре-Вьеха достигнет океана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Людей предупредили, что от контакта лавы с соленой водой возможны взрывы и выделение токсичных газов и находиться поблизости опасно. Прибрежную зону закроют на участке от Пуэрто Наос до муниципалитета Тасакорте. На границе зоны будут дежурить правоохранители.

Когда поток лавы с температурой около 1000°C коснется воды, температура которой – около 20°C, ожидается взрыв и образование облака из водяного пара. Кроме того, начнется химическая реакция компонентов лавы с соленой водой, в результате чего могут выделяться соединения, вызывающие раздражение кожи, глаз, респираторной системы. Дополнительно есть риск неожиданного обвала фрагментов берега и мини-цунами из раскаленной воды.

Сначала прогнозировали, что потоки раскаленной лавы достигнут берега около 20:00 в понедельник, но активность вулкана несколько спала, движение лавы замедлилось и вечером она была еще на полпути к океану.

Напомним, извержение началось в воскресенье в 15:12 по местному времени, ему предшествовало сильное землетрясение, после которого был огромный столб дыма и выброс пепла. Сначала магма вызвала две трещины, через которые текли потоки лавы. Всего за несколько часов таких трещин стало семь.

Ночью в понедельник на острове произошло землетрясение силой 3,8 по шкале Рихтера, самое сильное с начала извержения. Вскоре перед тем открылась девятая трещина, из которой извергается лава, из-за чего пришлось эвакуировать людей еще из одного населенного пункта. Всего с начала извержения свои дома покинули около 6000 человек.

Спутниковые снимки Европейского космического агентства свидетельствуют, что лава на это время разрушила 166 домов и покрыла площадь около 100 гектаров.