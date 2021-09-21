Окупанти в Криму спускають на воду ракетний корабель – приїхав глава ВМФ РФ

21 вересня в Керчі на суднобудівному заводі імені Бутоми окупанти планують провести "офіційну церемонію спуску на воду" нового малого ракетного корабля "Аскольд", на яку приїхав глава ВМФ РФ.

Джерело: міноборони Росії

Дослівно: "Малий ракетний корабель "Аскольд" стане другим кораблем проєкту 22800, побудованим на керченському підприємстві.

Перший – "Циклон" був спущений на воду торік наприкінці літа і зараз проходить комплекс випробувань у Новоросійську, третій – "Амур" перебуває на стадії будівництва на заводському стапелі, на замовленні завершені корпусні роботи, триває монтаж устаткування".