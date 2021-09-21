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Оккупанты в Крыму спускают на воду ракетный корабль – приехал глава ВМФ РФ

Вторник, 21 сентября 2021, 13:15
Оккупанты в Крыму спускают на воду ракетный корабль – приехал глава ВМФ РФ

21 сентября в Керчи на судостроительном заводе имени Бутомы оккупанты планируют провести "официальную церемонию спуска на воду" нового малого ракетного корабля "Аскольд", на которую приехал глава ВМФ РФ.

Источник: минобороны России

Дословно: "Малый ракетный корабль "Аскольд" станет вторым корабль проекта 22800, построенным на керченском предприятии.

Первый – "Циклон" был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий – "Амур" находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования".

 

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcиякораблиЧерное море
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