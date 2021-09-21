Польща відправляє додаткові військові сили до кордону з Білоруссю через міграційну кризу

Польща направляє додатково 500 військовослужбовців і спецтехніку в прикордонний з Білоруссю регіон, щоб зміцнити його на тлі зростаючого міграційного тиску.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Глава прикордонної служби Польщі Маріуш Камінські заявив, що на цьому тижні до кордону будуть відправлені додаткові війська і вісім спеціалізованих машин.

"Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, тому ми ще більше посилюємо охорону кордонів", - написав він у Twitter.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький раніше заявив, що "ми маємо справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська і Москви".

Польські офіційні особи заявили, що в неділю на польській стороні кордону були знайдені тіла трьох чоловіків, імовірно громадян Іраку, а білоруська влада заявила, що в метрі від кордону було виявлено іракська жінка.

Польща і Литва заявили, що прикордонні інциденти є частиною "атаки" режиму Олександра Лукашенка в Мінську з єдиною метою - дестабілізувати ЄС.