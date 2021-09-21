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Польша отправляет больше военных к границе с Беларусью из-за миграционного кризиса

Вторник, 21 сентября 2021, 13:43
Польша отправляет больше военных к границе с Беларусью из-за миграционного кризиса

Польша направляет дополнительно 500 военнослужащих и спецтехнику в приграничный с Беларусью регион, чтобы укрепить его против растущего миграционного давления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Глава пограничной службы Польши Мариуш Камински заявил, что на этой неделе к границе будут отправлены дополнительные войска и восемь специализированных машин.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию, поэтому мы еще больше усиливаем охрану границ", - написал он в Twitter.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что "мы имеем дело с хорошо организованной акцией, управляемой из Минска и Москвы".

Польские официальные лица заявили, что в воскресенье на польской стороне границы были найдены тела трех мужчин, предположительно граждан Ирака, а белорусские власти заявили, что в метре от границы была обнаружена иракская женщина.

Польша и Литва заявили, что пограничные инциденты являются частью "атаки" режима Александра Лукашенко в Минске с единственной целью - дестабилизировать ЕС.

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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