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В МЗС прозвітували про конструктивну зустріч з угорцями про права нацменшин

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:09

Україна та Угорщина провели зустріч співголів комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

Про це розповів заступник глави МЗС Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

"З угорським колегою Ференцом Калмаром провели зустріч співголів Комісії з питань забезпечення прав національних меншин", - розповів Боднар у Twitter.

За його словами, обидві сторони демоснтрували "конструктив, націленість на результат".

"Працюємо далі у рамках існуючого законодавства та на засадах взаємної поваги", - додав Боднар.

Нагадаємо, у травні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з мінісром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив про "обережний оптимізм".

Він розповів про домовленість скликати після довгої перерви зустріч спільної комісії з питань забезпечення прав національних меншин так швидко, наскільки це можливо.

У травні в Будапешті відбулося друге засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти, після якого обидві сторони заявили про позитивні результати.

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Теми: МЗСУгорщина
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