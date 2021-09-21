В МИД отчитались о конструктивной встрече с венграми по правам нацменьшинств

Украина и Венгрия провели встречу сопредседателей комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

"С венгерским коллегой Ференцем Калмаром провели встречу сопредседателей Комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств", - рассказал Боднар в Twitter.

По его словам, обе стороны демонстрировали "конструктив, нацеленность на результат".

"Работаем дальше в рамках существующего законодательства и на основе взаимного уважения", - добавил Боднар.

Напомним, в мае глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявив об "осторожном оптимизме".

Он рассказал о договоренности созвать после долгого перерыва встречу совместной комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств так быстро, насколько это возможно.

В мае в Будапеште состоялось второе заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования, после которого обе стороны заявили о положительных результатах.

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