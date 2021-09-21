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У середу три станції метро можуть закрити через футбол

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:12

22 вересня через матч на "Олімпійському" між командами "Динамо" й "Шахтар" можуть закрити на вхід три станції столичного метро.

Джерело: столичний метрополітен

Дослівно: "Завтра, 22 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 21:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Деталі: У метро пояснюють, що це роблять, аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.

Українська правда
Теми: футболметроКиїв
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