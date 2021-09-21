Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В среду три станции метро могут закрыть из-за футбола

Вторник, 21 сентября 2021, 17:12
В среду три станции метро могут закрыть из-за футбола

22 сентября из-за матча на "Олимпийском" между командами "Динамо" и "Шахтер" могут закрыть на вход три станции столичного метро.

Источник: столичный метрополитен

Дословно: "Завтра, 22 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Детали: В метро объясняют, что это делают, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболметроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
Все новости...
Реклама: