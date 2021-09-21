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В среду три станции метро могут закрыть из-за футбола

Вторник, 21 сентября 2021, 17:12

22 сентября из-за матча на "Олимпийском" между командами "Динамо" и "Шахтер" могут закрыть на вход три станции столичного метро.

Источник: столичный метрополитен

Дословно: "Завтра, 22 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Детали: В метро объясняют, что это делают, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах.

Украинская правда
Темы: футболметроКиев
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