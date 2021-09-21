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У Європарламенті закликали ЄС не визнавати вибори в Росії, похваливши Україну

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:39

Група Європейської народної партії у Європарламенті закликала ЄС не визнавати парламентські вибори в Росії, зазначивши, що російська влада влаштовує голосування з порушеннями - на відміну від української, яка "не боїться проводити прозорі і справедливі вибори".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву провідних євродепутатів від ЄНП, оприлюднену 21 вересня.

"Те, що відбувалося в Росії 17-19 вересня, не було виборами. У росіян відібрали можливість висловлювати свою думку і вільно вибирати долю своєї країни. Група ЄНП закликає ЄС і його держави-члени не визнавати це голосування", - заявили заступниця голови групи, відповідальна за закордонні справи, Сандра Калнієте, та речник групи у справах Росії Андрюс Кубілюс.

"Недопуск до виборів опозиційних кандидатів, переслідування вільних ЗМІ, заборона на використання "розумного голосування", введення триденного голосування, недопуск міжнародних спостерігачів від ОБСЄ/БДІПЛ для спостереження за виборами показують, наскільки Кремль боїться російського народу", - підкреслили вони.

За словами євродепутатів, впродовж трьох днів голосування було зафіксовано безліч серйозних порушень.

"Система електронного голосування використовувалася режимом для формування остаточних результатів голосування без будь-якої незалежної перевірки, особливо у виборчих округах Москви. Вибори пройшли в атмосфері залякування і придушення усіх критичних голосів. І результат виборів, який є наслідком безпрецедентного втручання, виявляється істотно гіршим, ніж в 2016 році. Це серйозно послаблює легітимність правління Владіміра Путіна", - підкреслили Калнієте і Кубілюс.

Вони підкреслили, що події на виборах у Росії тотально відрізняються від того, що можна бачити в інших демократичних країнах, "включаючи Україну, де українська влада не боїться проводити прозорі і справедливі вибори".

"Якби вибори в Литві, Латвії чи будь-якій іншій державі-члені ЄС були організовані таким ганебним чином, як це було зроблено в Росії, ці "вибори" були б названі нелегітимними", - заявили євродепутати.

Нагадаємо, після виборів до Держдуми РФ ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Теми: ЄвропарламентРосіяЄС
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