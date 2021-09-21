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В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в России, похвалив Украину

Вторник, 21 сентября 2021, 17:39

Группа Европейской народной партии в Европарламенте призвала ЕС не признавать парламентские выборы в России, отметив, что российские власти устраивают голосования с нарушениями - в отличие от украинских, которые "не боятся проводить прозрачные и справедливые выборы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведущих евродепутатов от ЕНП, обнародованное 21 сентября.

"То, что происходило в России 17-19 сентября, не было выборами. У россиян отобрали возможность выражать свое мнение и свободно выбирать судьбу своей страны. Группа ЕНП призывает ЕС и его государства-члены не признавать это голосование", - заявили заместитель председателя группы, ответственная за иностранные дела, Сандра Калниете, и представитель группы по делам России Андрюс Кубилюс.

"Недопуск к выборам оппозиционных кандидатов, преследования свободных СМИ, запрет на использование "умного голосования", введение трехдневного голосования, недопуск международных наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами показывают, насколько Кремль боится русского народа", - подчеркнули они.

По словам евродепутатов, в течение трех дней голосования было зафиксировано множество серьезных нарушений.

"Система электронного голосования использовалась режимом для формирования окончательных результатов голосования без всякой независимой проверки, особенно в избирательных округах Москвы. Выборы прошли в атмосфере запугивания и подавления всех критических голосов. И результат выборов, который является следствием беспрецедентного вмешательства, оказывается существенно хуже, чем в 2016 году. Это серьезно ослабляет легитимность правления Владимира Путина", - подчеркнули Калниете и Кубилюс.

Они подчеркнули, что события на выборах в России тотально отличаются от того, что можно видеть в других демократических странах, "включая Украину, где украинская власть не боится проводить прозрачные и справедливые выборы".

"Если бы выборы в Литве, Латвии или любой другой стране-члене ЕС были организованы таким позорным образом, как это было сделано в России, эти "выборы" были бы названы нелегитимными", - заявили евродепутаты.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексирована Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Темы: ЕвропарламентРосcияЕС
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