Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в России, похвалив Украину

Вторник, 21 сентября 2021, 17:39
В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в России, похвалив Украину

Группа Европейской народной партии в Европарламенте призвала ЕС не признавать парламентские выборы в России, отметив, что российские власти устраивают голосования с нарушениями - в отличие от украинских, которые "не боятся проводить прозрачные и справедливые выборы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведущих евродепутатов от ЕНП, обнародованное 21 сентября.

"То, что происходило в России 17-19 сентября, не было выборами. У россиян отобрали возможность выражать свое мнение и свободно выбирать судьбу своей страны. Группа ЕНП призывает ЕС и его государства-члены не признавать это голосование", - заявили заместитель председателя группы, ответственная за иностранные дела, Сандра Калниете, и представитель группы по делам России Андрюс Кубилюс.

"Недопуск к выборам оппозиционных кандидатов, преследования свободных СМИ, запрет на использование "умного голосования", введение трехдневного голосования, недопуск международных наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами показывают, насколько Кремль боится русского народа", - подчеркнули они.

По словам евродепутатов, в течение трех дней голосования было зафиксировано множество серьезных нарушений.

"Система электронного голосования использовалась режимом для формирования окончательных результатов голосования без всякой независимой проверки, особенно в избирательных округах Москвы. Выборы прошли в атмосфере запугивания и подавления всех критических голосов. И результат выборов, который является следствием беспрецедентного вмешательства, оказывается существенно хуже, чем в 2016 году. Это серьезно ослабляет легитимность правления Владимира Путина", - подчеркнули Калниете и Кубилюс.

Они подчеркнули, что события на выборах в России тотально отличаются от того, что можно видеть в других демократических странах, "включая Украину, где украинская власть не боится проводить прозрачные и справедливые выборы".

"Если бы выборы в Литве, Латвии или любой другой стране-члене ЕС были организованы таким позорным образом, как это было сделано в России, эти "выборы" были бы названы нелегитимными", - заявили евродепутаты.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексирована Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропарламентРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Европарламент
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Последние новости
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
Все новости...
Реклама: