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У більшості країн Європи забрудненість повітря перевищує норми

Вівторок, 21 вересня 2021, 18:20

Концентрація основних забруднюючих речовин у повітрі в багатьох країнах ЄС продовжує перевищувати норми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті Європейського агентства з питань довкілля, оприлюдненого 21 вересня.

Звіт охоплює дані за 2019 рік і попередні дані за 2020 рік. Моніторинг здійснювався на понад 4500 станціях у 40 країнах Європи. У більшості країн ЄС показники за 2019 рік перевищують європейські нормативи для щонайменше одного, або й декількох забруднювачів. 

У 21 країні, у тому числі 16 країн ЄС, перевищує нормативи концентрація твердих часток (PM10), а за суворішими критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я - у 31.

Концентрація дрібних твердих часток (PM2.5) за європейськими нормативами перевищена у 7 країнах, у тому числі у 4 країнах ЄС.

Концентрація приземного озону перевищена у 22 країнах, у тому числі 18 країнах ЄС, а діоксиду азоту - у 22 країнах, у тому числі 18 країнах ЄС.

У країнах Центральної і Східної Європи використання твердого палива для опалення домівок і потреб промисловості призводить до підвищеної концентрації в атмосфері дрібних і великих часток, а також канцерогенної речовини бензопірену. Це може спричиняти розвиток серцево-судинних захворювань, раку легень та інших недуг, що призводять до передчасної смерті.

Для великих міст типовою проблемою є підвищена концентрація діоксиду азоту - через насиченість дорожнього руху, що може призводити до астми та інших проблем з дихальною системою.  

Попередні дані свідчать, що вже у 2020 році ситуація змінилася на краще - частково завдяки зменшенню економічної активності і мобільності під час локдаунів, частково внаслідок погоди. 

Директиви ЄС визначають граничні показники для 13 забруднювачів повітря. Хоча враховуються і підходи ВООЗ, європейські критерії враховують технічну й економічну можливість та доцільність досягнення нормативів, тому в більшості випадків ці нормативи менш суворі, аніж встановлені ВООЗ.

Теми: екологіяЄвропа
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