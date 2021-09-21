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В большинстве стран Европы загрязненность воздуха превышает норму

Вторник, 21 сентября 2021, 18:20

Концентрация основных загрязняющих веществ в воздухе во многих странах ЕС продолжает превышать нормы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде, обнародованном 21 сентября.

Отчет охватывает данные за 2019 год и предварительные данные 2020 года. Мониторинг осуществлялся более чем 4500 станциями в 40 странах Европы. В большинстве стран ЕС показатели за 2019 год превышают европейские нормативы по меньшей мере для одного или нескольких загрязнителей.

В 21 стране, в том числе 16 странах ЕС, превышает нормативы концентрация твердых частиц (PM10), а по более строгим критериям Всемирной организации здравоохранения - в 31.

Концентрация мелких твердых частиц (PM2.5) по европейским нормативам превышена в 7 странах, в том числе в 4 странах ЕС.

Концентрация приземного озона превышена в 22 странах, в том числе 18 странах ЕС, а диоксида азота - в 22 странах, в том числе 18 странах ЕС.

В странах Центральной и Восточной Европы использование твердого топлива для отопления домов и нужд промышленности приводит к повышенной концентрации в атмосфере мелких и крупных частиц, а также канцерогенного вещества бензопирена. Это может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и других болезней, приводящих к преждевременной смерти.

Для крупных городов типичной проблемой является повышенная концентрация диоксида азота - из-за насыщенности дорожного движения, что может приводить к астме и другим проблемам с дыхательной системой.

Предварительные данные свидетельствуют, что уже в 2020 году ситуация изменилась к лучшему - частично благодаря уменьшению экономической активности и мобильности при локдаунах, частично вследствие погоды.

Директивы ЕС определяют предельные показатели для 13 загрязнителей воздуха. Хотя учитываются и подходы ВОЗ, европейские критерии учитывают техническую и экономическую возможность и целесообразность достижения нормативов, поэтому в большинстве случаев эти нормативы менее строгие, чем установленные ВОЗ.

Темы: экологияЕвропа
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