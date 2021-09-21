Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В большинстве стран Европы загрязненность воздуха превышает норму

Вторник, 21 сентября 2021, 18:20
В большинстве стран Европы загрязненность воздуха превышает норму

Концентрация основных загрязняющих веществ в воздухе во многих странах ЕС продолжает превышать нормы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде, обнародованном 21 сентября.

Отчет охватывает данные за 2019 год и предварительные данные 2020 года. Мониторинг осуществлялся более чем 4500 станциями в 40 странах Европы. В большинстве стран ЕС показатели за 2019 год превышают европейские нормативы по меньшей мере для одного или нескольких загрязнителей.

В 21 стране, в том числе 16 странах ЕС, превышает нормативы концентрация твердых частиц (PM10), а по более строгим критериям Всемирной организации здравоохранения - в 31.

Концентрация мелких твердых частиц (PM2.5) по европейским нормативам превышена в 7 странах, в том числе в 4 странах ЕС.

Концентрация приземного озона превышена в 22 странах, в том числе 18 странах ЕС, а диоксида азота - в 22 странах, в том числе 18 странах ЕС.

В странах Центральной и Восточной Европы использование твердого топлива для отопления домов и нужд промышленности приводит к повышенной концентрации в атмосфере мелких и крупных частиц, а также канцерогенного вещества бензопирена. Это может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и других болезней, приводящих к преждевременной смерти.

Для крупных городов типичной проблемой является повышенная концентрация диоксида азота - из-за насыщенности дорожного движения, что может приводить к астме и другим проблемам с дыхательной системой.

Предварительные данные свидетельствуют, что уже в 2020 году ситуация изменилась к лучшему - частично благодаря уменьшению экономической активности и мобильности при локдаунах, частично вследствие погоды.

Директивы ЕС определяют предельные показатели для 13 загрязнителей воздуха. Хотя учитываются и подходы ВОЗ, европейские критерии учитывают техническую и экономическую возможность и целесообразность достижения нормативов, поэтому в большинстве случаев эти нормативы менее строгие, чем установленные ВОЗ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
экология
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Украина нуждается в "экологическом Рамштайне"
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals
Последние новости
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
Все новости...
Реклама: