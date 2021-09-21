У директора інституту судових експертиз знайшли квартир і автівок на мільйони

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін та його родина користуються дорогою нерухомістю і автівками, які їм не належать, а також володіють майном, яке не відповідає офіційним доходам.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Згідно з декларацією Рувіна, він з дружиною має у власності дві старі квартири на 147 і 59 кв.м., один гараж, одне нежитлове приміщення на 152 кв м, в якому дружина тримає салон, і дві автівки – новий Land Cruiser 2017 р.в. і стару Toyota Сamry 2009 р.в.

Водночас, ціни на деяке майно директора КНДІСЕ суттєво нижчі за ринкові.

Зокрема, у декларації Рувін вказав, що Land Cruiser придбав за 730 тис. грн, хоча насправді такі автівки коштують за 1,5 млн грн.

Ціна нежитлового приміщення – зазначена 1,2 млн грн, хоча така нерухомість у тому ЖК продається в 4 рази дорожче.

За спостереженням журналістів, Рувін мешкає в елітному клубному будинку Regent Hill на Печерську.

Оренда квартири тут коштує від 100 тис. грн за найпростішу двокімнатну – і до півмільйона грн на місяць за апартаменти з позолотою, ліпниною, мармуром і т.д.

Придбати тут нерухомість коштує не менше мільйона євро: найдешевша однокімнатна зараз продається за 32 млн грн.

Дружина Рувіна Галина їздить на Range Rover вартістю 4 млн грн, якого немає в декларації.

Автомобіль записаний на ТОВ "АБЗ-1" – асфальтобетонний завод, на якому вона працює.

На Рувіну записана низка компаній. Жінка зареєстрована як ФОП. Вид діяльності – перукарські послуги. Вона має салон краси на околиці Києва.

Пасинок Рувіна, Назар Шептицький, має у власності Range Rover вартістю близько 3,5 млн грн, та квартиру в ЖК Французький квартал на понад 100 кв.м. орієнтовно за 150 тисяч доларів.

Шептицький оформлений співвласником низки компаній. Він заробляє як ФОП (роздрібна торгівля), який оформив наприкінці 2017 року.

Range Rover Шептицького регулярно вранці виїжджає, а впродовж дня стоїть запаркований у дворі ЖК Липська вежа в урядовому кварталі Києва.

У "Липській вежі" він живе у 4-кімнатній квартирі на 250 квадратів, з мармуровими ванними, дерев’яними меблями і двома паркомісцями на додачу. Вартість оренди – 8 тис. дол/міс.

Шептицького також неодноразово помічали на автівках, записаних на людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Йдеться про "кубік" Mercedes-Benz G 63 AMG (2013 р.в.), два Toyota Land Cruiser 200 (2016 і 2018 р.в.), а також Aston Martin DB9 (2014 р.в.). Орієнтовна сукупна вартість автівок – 9 млн грн.

Молодший син Рувіна, Сергій, декілька років був оформлений як ФОП і співвласник кількох компаній.

Він працює оперуповноваженим в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. За спостереженнями журналістів, мешкає у дорогому ЖК "Французький квартал", їздить на Mercedes-Benz S350L (2013 р.в.) з персональним водієм.

Сам Рувін у коментарі журналістам заявив, що в Regent Hill квартири ніколи не мав і не орендував, його нібито тимчасово – на час ремонту – пустив пожити товариш, ім’я якого Рувін називати відмовився.

Щодо Range Rover, на якому пересувається дружина – це нібито робоча машина заводу, де вона працює, а сам Рувін на цьому заводі нібито ніколи не був.

Завод продає асфальт низці будівельних компаній. Одна з них – ТОВ "Сучасна транспортна інфраструктура", основним власником котрої є кум Рувіних – Валерій Сировацький.

З 2019 року ТОВ "СТІ" є субпідрядником будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Фірма отримала щонайменше 100 млн грн на цьому об’єкті.

Стосовно статків сина і пасинка Рувін запевнив, що вони фінансово самостійні, але звідки кошти взяв молодший син Рувіна невідомо. На момент придбання квартири йому було 18, а офіційним доходом на той час була стипендія.

КНДІСЕ – одна із 27 експертних установ Мін’юстиції. Інститут проводить судові експертизи та експертні дослідження за найрізноманітнішими напрямами, від звичних технічних – і до військових експертиз.

Рувін очолює КНДІСЕ з 2011 року. На початку літа Мін’юст спробував звільнити Рувіна, але не зміг. Процедурно звільнення директора Інституту має також погоджувати голова КМДА. Віталій Кличко зазначив, що Рувін – досвідчений і результативний керівник без якого робота Інституту погіршиться.