У директора института судебных экспертиз нашли квартир и автомобилей на миллионы

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и его семья пользуются дорогой недвижимостью и автомобилями, которые им не принадлежат, а также обладают имуществом, которое не соответствует официальным доходам.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Согласно декларации Рувина, он с женой имеет в собственности две старые квартиры на 147 и 59 кв.м., один гараж, одно нежилое помещение на 152 кв.м., в котором жена держит салон, и два автомобиля - новый Land Cruiser 2017 г.в. и старую Toyota Сamry 2009 г.в.

В то же время, цены на некоторое имущество директора КНИИСЭ существенно ниже рыночных.

В частности, в декларации Рувин указал, что Land Cruiser приобрел за 730 тыс. грн, хотя на самом деле такие машины стоят по 1,5 млн грн.

Цена нежилого помещения - указанная 1,2 млн грн, хотя такая недвижимость в том ЖК продается в 4 раза дороже.

По наблюдению журналистов, Рувин живет в элитном клубном доме Regent Hill на Печерске.

Аренда квартиры здесь стоит от 100 тыс. грн за самую простую двухкомнатную - и до 0,5 млн гривен в месяц за апартаменты с позолотой, лепниной, мрамором и т.д.

Недвижимость здесь стоит не меньше миллиона евро: самая дешевая однокомнатная продается за 32 млн грн.

Жена Рувин Галина ездит на Range Rover стоимостью 4 млн грн, которого нет в декларации.

Автомобиль записан на ООО "АБЗ-1" - асфальтобетонный завод, на котором она работает.

На Рувину записан ряд компаний. Женщина зарегистрирована как ФЛП. Вид деятельности - парикмахерские услуги. У нее есть салон красоты на окраине Киева.

Пасынок Рувин, Назар Шептицкий, имеет в собственности Range Rover стоимостью около 3,5 млн грн, и квартиру в ЖК "Французский квартал" более чем 100 кв.м. ориентировочно за 150 тыс. долларов.

Шептицкий оформлен совладельцем ряда компаний. Он зарабатывает как ФЛП (розничная торговля), который оформил в конце 2017 года.

Range Rover Шептицкого регулярно утром выезжает, а в течение дня стоит запаркованный во дворе ЖК Липская башня в правительственном квартале Киева.

В "Липской башни" он живет в 4-комнатной квартире на 250 квадратов, с мраморными ванными, деревянной мебелью и двумя паркоместами в придачу. Стоимость аренды - 8 тыс. долл/мес.

Шептицкого также неоднократно замечали на автомобилях, записанных на людей, которые выписывали на него доверенности. Речь идет о "кубике" Mercedes-Benz G 63 AMG (2013 г.в.), два Toyota Land Cruiser 200 (2016 и 2018 г.в.), а также Aston Martin DB9 (2014 г.в.). Ориентировочная совокупная стоимость автомобилей - 9 млн грн.

Младший сын Рувина, Сергей, несколько лет был оформлен как ЧП и совладелец нескольких компаний.

Он работает оперуполномоченным в Департаменте стратегических расследований Нацполиции. По наблюдениям журналистов, живет в дорогом ЖК "Французский квартал", ездит на Mercedes-Benz S350L (2013 г.в.) с персональным водителем.

Сам Рувин в комментарии журналистам заявил, что в Regent Hill квартиры никогда не имел и не арендовал, его якобы временно - на время ремонта - пустил пожить друг, имя которого Рувин называть отказался.

Относительно Range Rover, на котором передвигается жена - это якобы рабочая машина завода, где она работает.

Завод продает асфальт ряду строительных компаний. Одна из них - ООО "Современная транспортная инфраструктура", основным владельцем которой является кум Рувина - Валерий Сыровацкий.

С 2019 года ООО "СТИ" является субподрядчиком строительства Подольско-Воскресенского моста. Фирма получила не менее 100 млн грн на этом объекте.

Относительно состояния сына и пасынка Рувин заверил, что они финансово самостоятельные, но откуда средства взял младший сын Рувина неизвестно. На момент приобретения квартиры ему было 18, а официальным доходом в то время была стипендия.

КНИИСЭ - одна из 27 экспертных учреждений Минюста. Институт проводит судебные экспертизы и экспертные исследования.

Рувин возглавляет КНИИСЭ с 2011 года. В начале лета Минюст попытался уволить Рувина, но не смог. Процедурно увольнение директора Института также должен согласовывать председатель КГГА. Виталий Кличко отметил, что Рувин - опытный и результативный руководитель без которого работа Института ухудшится.