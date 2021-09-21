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Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" дає додаткові інструменти цінового шантажу Путіну

Вівторок, 21 вересня 2021, 20:32

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російсько-німецький газогін - це стратегічна помилка, яка дає додаткові інструменти цінового шантажу "Газпрому" і президенту Росії Путіну.

Про це Моравецький сказав на пресконференції у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Проєкт "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" та Владіміру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу; зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", - заявив прем'єр-міністр Польщі.

За його словами, газопровід збільшує геополітичний ризик у регіоні.

"Ось чому ми були дуже гучним противником цього проєкту, і протягом тривалого часу наша стратегія здавалася найбільш правильною, і вона була правильною до кінця", - зазначив він.

 "Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччини чи Угорщини, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію чи Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проєкту "Північний потік-2", був дуже жорстким і жорстко ставився до інтересів інших країн", - сказав польський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше у Європарламенті закликали перевірити "Газпром" на причетність до зростання цін на газ.

"Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Читайте також колонку Олени Зеркаль щодо ситуації довкола "Північного потоку-2" і поставок газу: Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2Польща
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