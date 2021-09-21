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Премьер Польши: "Северный поток-2" дает дополнительные инструменты ценового шантажа Путину

Вторник, 21 сентября 2021, 20:32

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российско-немецкий газопровод - это стратегическая ошибка, которая дает дополнительные инструменты ценового шантажа "Газпрому" и президенту России Путину.

Об этом Моравецкий сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Проект "Северный поток-2" является стратегической ошибкой, поскольку предоставление дополнительных инструментов для ценового шантажа "Газпрому" и Владимиру Путину означает увеличение возможности давления на Европу, рост цен на газ подтверждает наши опасения", - заявил премьер-министр Польши.

По его словам, газопровод увеличивает геополитический риск в регионе.

"Вот почему мы были очень громким противником этого проекта, в течение длительного времени наша стратегия казалась наиболее правильной, и она была правильной до конца", - отметил он.

"Мы отстаиваем польские интересы, и увеличение возможностей шантажа от российской стороны не в интересах Польши. Я считаю, что это также не в интересах Германии, Чехии, Словакии или Венгрии, не говоря уже об Украине, Литве, Латвии и Эстонии, Швеции или Дании. Но, к сожалению, этот немецко-российский альянс, который был закреплен в форме уже завершенного проекта "Северный поток-2", был очень жестким и жестко относился к интересам других стран", - сказал польский премьер-министр.

Напомним, ранее в Европарламенте призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ.

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

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Темы: Северный поток-2Польша
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