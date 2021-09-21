Отримав 7 років за хабар у 2 тисячі грн: ВАКС виніс вирок судді з Мукачева

Вищий антикорупційний суд засудив суддю Мукачівського міськрайонного суду до 7 років позбавлення волі з конфіскацією за хабар у 2 тисячі гривень для прийняття потрібного рішення.

Джерело: САП

Деталі: Вирок винесла колегія суддів ВАКС 21 вересня. Окрім судді, вирок отримав і його спільник.

Під час розслідування було встановлено, що суддя за посередництва начальника юридичного відділу отримав 2 тисячі гривень від громадянина за прийняття рішення на його користь.

Зважаючи на докази, суд підтримав позицію прокурорів та визнав вказаних осіб винними. Так, суддя отримав 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати окремі посади протягом 3 років.

Його спільника засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.