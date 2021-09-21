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Получил 7 лет за взятку в 2 тысячи грн: ВАКС вынес приговор судьи из Мукачево

Вторник, 21 сентября 2021, 21:13
Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Мукачевского горрайонного суда к 7 годам лишения свободы с конфискацией за взятку в 2 тысячи гривен для принятия нужного решения.

Источник: САП

Детали: Приговор вынесла коллегия судей ВАКС 21 сентября.

Кроме судьи, приговор получил и его сообщник. В ходе расследования было установлено, что судья при посредничестве начальника юридического отдела получил 2000 гривен от гражданина за принятие решения в его пользу.

Учитывая доказательства, суд поддержал позицию прокуроров и признал указанных лиц виновными. Так, судья получил 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать отдельные должности в течение 3 лет.

Его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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