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У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники пасажирів автобуса

Середа, 22 вересня 2021, 04:05
Фото: vifogra

На півдні Німеччини затримали чоловіка, який захопив у заручники пасажирів автобуса.

Джерело: DW із посиланням на поліцію Німеччини

Деталі: Чоловіка підозрюють у взятті в заручники трьох людей, що знаходилися в автобусі, який прямував до Сербії.

Перед цим в міжміському сербському автобусі з невідомої причини сталася бійка між пасажирами, в результаті якої двоє отримали легкі травми. За словами очевидців, ситуація ставала "небезпечною".

Як повідомляє поліція, після бійки автобус зупинився на узбіччі, і пасажири покинули салон. Троє водіїв автобуса і 30-річний, підозрюваний у взятті заручників, залишилися в автобусі. Імовірно, у чоловіка була зброя.

Поліції довелося повністю перекрити автобан в обох напрямках. На місце інциденту прибули аварійні служби, включаючи сили спеціального призначення. В ході операції представники спецназу намагалися встановити контакт з 30-річним підозрюваним.

Після того, як з одним з водіїв автобуса вдалося зв'язатися по мобільному телефону, водії вийшли з автобуса.

Чоловік був затриманий о 21.30 за місцевим часом. За даними поліції, опору він не чинив. Зброї у нього виявлено не було. Правоохоронці обстежують місце події.

Теми: Німеччина
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