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В Германии задержали мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса

Среда, 22 сентября 2021, 04:05
В Германии задержали мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса
Фото: vifogra

На юге Германии задержали мужчину, который захватил в заложники пассажиров автобуса.

Источник: DW со ссылкой на полицию Германии

Детали: Мужчину подозревают во взятии в заложники троих человек, находившихся в следовавшем в Сербию автобусе на автомагистрали А9. Перед этим в междугороднем сербском автобусе по неизвестной причине произошла драка между пассажирами, в результате которой двое получили легкие травмы. По словам очевидцев, ситуация становилась "опасной".

Как сообщает полиция, после драки автобус остановился на обочине, и пассажиры покинули салон. Трое водителей автобуса и 30-летний подозреваемый во взятии заложников остались в автобусе. Предположительно, у мужчины было оружие.

Полиции пришлось полностью перекрыть автобан A9 для движения в обоих направлениях. На место инцидента прибыли аварийные службы, включая силы специального назначения. В ходе  операции представители спецназа пытались установить контакт с 30-летним подозреваемым.

После того, как с одним из водителей автобуса удалось связаться по мобильному телефону, водители вышли из автобуса. Мужчина был задержан в 21.30 по местному времени. По данным   полиции, сопротивления он не оказывал. Оружия у него обнаружено не было. Правоохранители обследуют место происшествия.

Темы: Германия
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