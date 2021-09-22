6 754 хворих і 105 смертей від COVID в Україні за добу

За добу 21 вересня в Україні зафіксували 6 754 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 105 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей вівторок зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

Серед нових хворих 625 дітей і 125 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 36 642 осіб, методом ІФА – 11 347 осіб, експрес-тестами – 34 254 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 362 559 осіб, із них 2 235 668 осіб одужали, 55 161 людина померла.