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6 754 больных и 105 смертей от COVID в Украине за сутки

Среда, 22 сентября 2021, 08:38
Динамика COVID, дашборд УП

За сутки 21 сентября в Украине зафиксировали 6 754 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и 105 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 175 человек, выздоровели 2 095 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Среди новых больных 625 детей и 125 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 362 559 человек, из них 2 235 668 человек выздоровели, 55 161 человек умер.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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