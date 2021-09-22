Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо

Середа, 22 вересня 2021, 09:48

Туреччина вважає за необхідне зберегти територіальну цілісність України, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи на загальнополітичних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: ТАСС і РИА Новости

Пряма мова Ердогана: "Ми вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого ми не визнаємо. Необхідно докладати більше зусиль в питанні захисту прав кримських татар".

Деталі: У Криму заявили, що слова Ердогана про анексію півострова є "недружнім випадом".

Цьому передувало: Раніше МЗС Туреччини заявив, що Анкара не визнає вибори в Державну думу в Криму.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що такі заяви Туреччини в Росії не залишать без уваги.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує у зв'язку з невизнанням Туреччиною підсумків виборів до Держдуми в Криму і сподівається на зміну позиції.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: