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Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо

Середа, 22 вересня 2021, 09:48

Туреччина вважає за необхідне зберегти територіальну цілісність України, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи на загальнополітичних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: ТАСС і РИА Новости

Пряма мова Ердогана: "Ми вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого ми не визнаємо. Необхідно докладати більше зусиль в питанні захисту прав кримських татар".

Деталі: У Криму заявили, що слова Ердогана про анексію півострова є "недружнім випадом".

Цьому передувало: Раніше МЗС Туреччини заявив, що Анкара не визнає вибори в Державну думу в Криму.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що такі заяви Туреччини в Росії не залишать без уваги.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує у зв'язку з невизнанням Туреччиною підсумків виборів до Держдуми в Криму і сподівається на зміну позиції.

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