Эрдоган на Генассамблее ООН: Аннексию Крыма мы не признаем

Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: ТАСС и РИА Новости

Прямая речь Эрдогана: "Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар".

Детали: В Крыму заявили, что слова Эрдогана об аннексии полуострова являются "недружественным выпадом".

Этому предшествовало: Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не признает выборы в Государственную думу в Крыму.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления Турции в России не оставят без внимания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется на изменение позиции.