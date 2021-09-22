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Эрдоган на Генассамблее ООН: Аннексию Крыма мы не признаем

Среда, 22 сентября 2021, 09:48

Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: ТАСС и РИА Новости

Прямая речь Эрдогана: "Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар".

Детали: В Крыму заявили, что слова Эрдогана об аннексии полуострова являются "недружественным выпадом".

Этому предшествовало: Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не признает выборы в Государственную думу в Крыму.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления Турции в России не оставят без внимания. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется на изменение позиции.

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