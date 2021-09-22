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Відень посилює коронавірусні обмеження з 1 жовтня

Середа, 22 вересня 2021, 10:41

Влада Відня анонсувала посилення пов'язаних з коронавірусом обмежень, оскільки кількість випадків захворювання COVID-19 і кількість госпіталізацій продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Попри те, що коронавірусні правила у Відні вже суворіші, ніж деінде в Австрії, з 1 жовтня вони будуть посилені. Мер Відня Міхаель Людвіг представив нові заходи після консультації з групою медичних експертів.

Нові правила передбачають, що для нічних закладів громадського харчування і зборів діє обмеження не більше 500 осіб (в приміщенні і на відкритому повітрі), а доступ буде дозволений тільки вакцинованим або тим, хто одужав.

Співробітники нічних закладів повинні надати документ про вакцинацію, одужання або негативний результат ПЛР-тесту.

Крім того, покупці будуть зобов'язані носити маску FFP2 у всіх магазинах, включаючи неосновну роздрібну торгівлю. Співробітники можуть носити тканинні маски.

Негативний тест на антиген більше не буде дійсним для відвідування ресторанів.

Нові правила спочатку будуть застосовуватися один місяць і тільки до людей у ​​віці від 12 років і старше.

Зараз у лікарні у Відні перебувають 214 осіб з COVID-19, і деякі нетермінові операції вже відкладаються відповідно до обмежень п'ятого рівня. Мер Відня заявив, що персонал лікарень вичерпав свої можливості.

Нагадаємо, у Відні почався судовий процес щодо тірольського гірськолижного курорту Ішгль - одного з основних джерел розповсюдження COVID-19 в Європі під час першої хвилі минулого року.

Теми: коронавірускарантин
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