Вена усиливает коронавирусные ограничения с 1 октября

Власти Вены анонсировали усиление связанных с коронавирусом ограничений, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Несмотря на то, что коронавирусные правила в Вене уже строже, чем где-либо в Австрии, с 1 октября они будут усилены. Мэр Вены Михаэль Людвиг представил новые меры после консультации с группой медицинских экспертов.

Новые правила предусматривают, что для ночных заведений общественного питания и собраний действует ограничение не более 500 человек (в помещении и на открытом воздухе), а доступ будет разрешен только вакцинированным или тем, кто выздоровел от болезни.

Сотрудники ночных заведений должны предоставить документ о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, покупатели будут обязаны носить маску FFP2 во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю. Сотрудники могут носить тканевые маски.

Отрицательный тест на антиген больше не будет действительным для посещения ресторанов.

Новые правила сначала будут применяться один месяц и только к людям в возрасте от 12 лет и старше.

Сейчас в больнице в Вене находятся 214 человек с COVID-19, и некоторые несрочные операции уже откладываются в соответствии с ограничениями пятого уровня. Мэр Вены заявил, что персонал больниц исчерпал свои возможности.

Напомним, в Вене начался судебный процесс вокруг тирольского горнолыжного курорта Ишгль - одного из основных источников распространения COVID-19 в Европе во время первой прошлогодней волны.