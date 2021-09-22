Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вена усиливает коронавирусные ограничения с 1 октября

Среда, 22 сентября 2021, 10:41

Власти Вены анонсировали усиление связанных с коронавирусом ограничений, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Несмотря на то, что коронавирусные правила в Вене уже строже, чем где-либо в Австрии, с 1 октября они будут усилены. Мэр Вены Михаэль Людвиг представил новые меры после консультации с группой медицинских экспертов.

Новые правила предусматривают, что для ночных заведений общественного питания и собраний действует ограничение не более 500 человек (в помещении и на открытом воздухе), а доступ будет разрешен только вакцинированным или тем, кто выздоровел от болезни.

Сотрудники ночных заведений должны предоставить документ о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, покупатели будут обязаны носить маску FFP2 во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю. Сотрудники могут носить тканевые маски.

Отрицательный тест на антиген больше не будет действительным для посещения ресторанов.

Новые правила сначала будут применяться один месяц и только к людям в возрасте от 12 лет и старше.

Сейчас в больнице в Вене находятся 214 человек с COVID-19, и некоторые несрочные операции уже откладываются в соответствии с ограничениями пятого уровня. Мэр Вены заявил, что персонал больниц исчерпал свои возможности.

Напомним, в Вене начался судебный процесс вокруг тирольского горнолыжного курорта Ишгль - одного из основных источников распространения COVID-19 в Европе во время первой прошлогодней волны.

Темы: коронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: