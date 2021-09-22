В Україні з'явився сервіс, який допомагатиме поліції шукати зниклих дітей

В Україні запровадили сервіс Amber Alert, за допомогою якого користувачі Facebook можуть допомогти поліції розшукати зниклих дітей.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Цей цифровий інструмент надсилає у стрічку новин сповіщення про діток, які зникли неподалік. У дописі буде відображатися фотографія та наявна інформація про розшукувану дитину.

Завдяки фахівцям ювенальної поліції України, які тривалий час вели перемовини з Facebook App, наша держава стала 25-ою країною у світі, де успішно працює Amber Alert. Це важливий момент об’єднання зусиль Національна поліція України та всієї Facebook-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки. Бо під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина".

Деталі: Клименко також наводить статистику: з початку 2021 року в Україні зникли 11 935 дітей. 98% з них поліція розшукала протягом доби.