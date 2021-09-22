Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні з'явився сервіс, який допомагатиме поліції шукати зниклих дітей

Середа, 22 вересня 2021, 11:23

В Україні запровадили сервіс Amber Alert, за допомогою якого користувачі Facebook можуть допомогти поліції розшукати зниклих дітей.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Цей цифровий інструмент надсилає у стрічку новин сповіщення про діток, які зникли неподалік. У дописі буде відображатися фотографія та наявна інформація про розшукувану дитину.

Завдяки фахівцям ювенальної поліції України, які тривалий час вели перемовини з Facebook App, наша держава стала 25-ою країною у світі, де успішно працює Amber Alert. Це важливий момент об’єднання зусиль Національна поліція України та всієї Facebook-спільноти  заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки. Бо під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина".

Деталі: Клименко також наводить статистику: з початку 2021 року в Україні зникли 11 935 дітей. 98% з них поліція розшукала протягом доби.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: