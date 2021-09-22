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В Украине появился сервис, который будет помогать полиции искать пропавших детей

Среда, 22 сентября 2021, 11:23

В Украине ввели сервис Amber Alert, с помощью которого пользователи Facebook могут помочь полиции разыскать пропавших детей.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Этот цифровой инструмент посылает в ленту новостей оповещения о детках, которые исчезли неподалеку. В заметке будет отображаться фотография и имеющаяся информация о разыскиваемом ребенке.

Благодаря специалистам ювенальной полиции Украины, которые длительное время вели переговоры с Facebook App, наше государство стало двадцать пятой страной в мире, где успешно работает Amber Alert. Это важный момент объединения усилий Национальной полиции Украина и всего Facebook-сообщества ради одной цели - спасти ребенка от возможной опасности. Потому что во время розыска решающей может стать каждая минута".

Детали: Клименко также приводит статистику: с начала 2021 в Украине пропали 11 935 детей. 98% из них полиция разыскала в течение суток.

Украинская правда
Темы: полиция
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