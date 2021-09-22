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На Дніпропетровщині продавали паспорти вакцинації: за 6 тисяч грн навіть у базу МОЗ вносили

Середа, 22 вересня 2021, 12:02

Кіберполіція та Мінцифри викрити медика із спільником, котрі за 6 тисяч гривень вносили фальшиву інформацію про вакцинацію у електронну базу МОЗ.

Джерело: департамент кіберполіції Нацполіції

Дослівно: "Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 44-річна працівниця медичного закладу спільно зі своїм 27-річним знайомим, який виконував роль посередника".

Деталі: Людям пропонували отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19.

Зокрема, за 1500 гривень пропонували сертифікат про вакцинацію без внесення даних до бази МОЗ, а за 6 000 гривень – сертифікат із внесенням даних до бази.

За місцями роботи та проживання правопорушників провели обшуки. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та "чорнові" записи.

 

Злочин викрили співробітники поліції та кіберполіції у Дніпропетровській області спільно із представниками Мінцифри.

Правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ.

Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Українська правда
Теми: МОЗвакцинація
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