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На Днепропетровщине продавали паспорта вакцинации: за 6000 грн даже в базу Минздрава вносили

Среда, 22 сентября 2021, 12:02
На Днепропетровщине продавали паспорта вакцинации: за 6000 грн даже в базу Минздрава вносили

Киберполиция и Минцифры разоблачить медика с сообщником, которые за 6000 гривен вносили фальшивую информацию о вакцинации в электронную базу Минздрава.

Источник: департамент киберполиции Нацполиции

Дословно: "Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 44-летняя работница медицинского учреждения совместно со своим 27-летним знакомым, который выполнял роль посредника".

Детали: Людям предлагали получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19.

В частности, за 1500 гривен предлагали сертификат о вакцинации без внесения данных в базу Минздава, а за 6000 гривен - сертификат с внесением данных в базу.

 

По месту работы и жительства правонарушителей провели обыски. Изъяли мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

Преступление раскрыли сотрудники полиции и киберполиции в Днепропетровской области совместно с представителями Минцифры.

Правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинация
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