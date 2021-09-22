Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Черкасах в кафе розстріляли кримінального авторитета

Середа, 22 вересня 2021, 13:04
Фото поліції

Невідомий влаштував стрілянину у кафе в Черкасах і поранив чоловіка, постраждалий помер у лікарні. За даними джерел "УП", загиблий Михайло Козлов місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет.

Джерело: поліція Черкаської області, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі "Українській правді", джерела "УП" у поліції, речник поліції Черкаської області Зоя Вовк у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Невідомий чоловік здійснив постріли з невстановленої автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку". 

 

Деталі: Подія сталася у "Львівській майстерні шоколаду" на вулиці Байди Вишневецького. 

 

Пораненого чоловіка доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм. 

У Черкасах та області ввели в дію оперативний план "Сирена". Місцезнаходження зловмисника встановлюється.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Згодом у поліції повідомили, що в Черкасах біля Долини троянд правоохоронці виявили залишки автомобіля, який згорів. 

 
Фото поліції 

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

Як повідомив "Українській правді" радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, убитий – Михайло Козлов, 1977 р.н.

Злочинці були одягнені в чорну форму з написом "СБУ".

У спаленому автомобілі правоохоронці знайшли мисливську зброю "Сайга".

За словами речника поліції Черкаської області Зої Вовк, під час стрілянини поранили лише одну людину, інших постраждалих немає.

Пряма мова Вовк: "Було поранено одного чоловіка, він помер у реанімації. Інших постраждалих немає. Розшукуване авто знайшли – воно згоріло".

За даними джерел "УП", загиблий Михайло Козлов місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет.

Ірина Балачук, УП
Теми: Черкасивбивствополіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 9 тисяч хворих і 140 померлих за добу, Київ – не в п’ятірці 

Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

На крісло мера Харкова претендують вже п’ятеро

Усі новини...
Черкаси
На 197 окрузі Черкащини додалося ще 2 кандидати в народні депутати
Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"
УЗ з липня відновлює сполучення Черкас зі Львовом
Останні новини
09:32
Аудит "Укрзалізниці" виявив ризиків та порушень на 60 мільярдів
09:31
відео У Карпатах сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники просять не ходити в гори
09:09
Кандидат у канцлери Німеччини: "Північний потік-2" треба запустити, але врахувати інтереси України
09:01
Понад 153 тисячі українців щепилися проти коронавірусу в четвер
08:31
"Політичне вбивство": у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 
08:24
Палата представників США схвалила санкції проти 35 росіян, у списку прем'єр РФ і пропагандисти
08:17
COVID в Україні: 9 тисяч хворих і 140 померлих за добу, Київ – не в п’ятірці 
08:00
Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів
07:20
Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб
06:50
КНДР: Заклик оголосити про завершення Корейської війни передчасний
Усі новини...