У Черкасах в кафе розстріляли кримінального авторитета

Невідомий влаштував стрілянину у кафе в Черкасах і поранив чоловіка, постраждалий помер у лікарні. За даними джерел "УП", загиблий Михайло Козлов місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет.

Джерело: поліція Черкаської області, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі "Українській правді", джерела "УП" у поліції, речник поліції Черкаської області Зоя Вовк у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Невідомий чоловік здійснив постріли з невстановленої автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку".

Деталі: Подія сталася у "Львівській майстерні шоколаду" на вулиці Байди Вишневецького.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

У Черкасах та області ввели в дію оперативний план "Сирена". Місцезнаходження зловмисника встановлюється.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Згодом у поліції повідомили, що в Черкасах біля Долини троянд правоохоронці виявили залишки автомобіля, який згорів.

Фото поліції

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

Як повідомив "Українській правді" радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, убитий – Михайло Козлов, 1977 р.н.

Злочинці були одягнені в чорну форму з написом "СБУ".

У спаленому автомобілі правоохоронці знайшли мисливську зброю "Сайга".

За словами речника поліції Черкаської області Зої Вовк, під час стрілянини поранили лише одну людину, інших постраждалих немає.

Пряма мова Вовк: "Було поранено одного чоловіка, він помер у реанімації. Інших постраждалих немає. Розшукуване авто знайшли – воно згоріло".

За даними джерел "УП", загиблий Михайло Козлов місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет.