В Черкассах в кафе расстреляли криминального авторитета

Неизвестный устроил стрельбу в кафе в Черкассах и ранил мужчину, пострадавший умер в больнице. По данным источников "УП", погибший Михаил Козлов местный бизнесмен и криминальный авторитет.

Источник: полиция Черкасской области, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "Украинской правде", источники "УП" в полиции, пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении".

Детали: Событие произошло в "Львовской мастерской шоколада" на улице Байды Вишневецкого.

Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

В Черкассах и области ввели в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Позже в полиции сообщили, что в Черкассах возле Долины роз правоохранители обнаружили остатки автомобиля, который сгорел.

Фото полиции

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил "Украинской правде" советник министра внутренних дел Антон Геращенко, убитый – Михаил Козлов, 1977 г.р.

Преступники были одеты в черную форму с надписью "СБУ".

В сожженном автомобиле правоохранители обнаружили охотничье оружие "Сайга".

По словам пресс-секретаря полиции Черкасской области Зои Вовк, во время стрельбы ранили только одного человека, других пострадавших нет.

Прямая речь Вовк: "Был ранен один человек, он умер в реанимации. Других пострадавших нет. Разыскиваемую машину нашли – она сгорела".

По данным источников "УП", погибший Михаил Козлов местный бизнесмен и криминальный авторитет.