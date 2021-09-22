Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС вилучить ще дві країни Європи зі списку тих, звідки дозволений в'їзд – ЗМІ

Середа, 22 вересня 2021, 13:42
Фото з Twitter ЄП

Євросоюз планує цього тижня виключити Молдову та Боснію і Герцеговину зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС вилучить Боснію і Молдову з рекомендованого списку третіх країн, для яких мають бути зняті обмеження на поїздки до ЄС, у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом", – написав він у своєму Twitter.

Список має бути оновлений пізніше цього тижня. 

Позаминулого тижня зі списку виключили Албанію, Вірменію, Азербайджан, Сербію та ще кілька країн. Наразі у ньому лишається 13 країн, в тому числі Україна.

Нагадаємо, 14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд. З того часу переважна більшість країн ЄС скасували суворі заборони на в’їзд для українських туристів, але деякі країни вимагають довідку про вакцинацію або свіжий негативний тест.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

Теми: ЄСтуризмкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Політичне вбивство": у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 

COVID в Україні: 9 тисяч хворих і 140 померлих за добу, Київ – не в п’ятірці 

Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

Усі новини...
ЄС
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС
Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії питання Криму і "Північного потоку-2"
У Європарламенті закликали ЄС не визнавати вибори в Росії, похваливши Україну
Останні новини
11:01
США дозволили Коломойському продати нерухомість, щоб погасити борги
10:46
Новий канцлер Німеччини почне зі спроб порозумітися з Путіним – політолог
10:44
Шмигаль розповів, як влада готується давати раду новій хвилі коронавірусу
10:33
У Києві кілька діб поспіль понад 450 нових випадків COVID-19
10:28
Кубраков пропонує повернути Лещенка в наглядову раду УЗ
10:09
На Ельбрусі під час сходження загинули 5 альпіністів
09:32
Аудит "Укрзалізниці" виявив ризиків та порушень на 60 мільярдів
09:31
відео У Карпатах сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники просять не ходити в гори
09:09
Кандидат у канцлери Німеччини: "Північний потік-2" треба запустити, але врахувати інтереси України
09:01
Понад 153 тисячі українців щепилися проти коронавірусу в четвер
Усі новини...