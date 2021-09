ЄС вилучить ще дві країни Європи зі списку тих, звідки дозволений в'їзд – ЗМІ

Євросоюз планує цього тижня виключити Молдову та Боснію і Герцеговину зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС вилучить Боснію і Молдову з рекомендованого списку третіх країн, для яких мають бути зняті обмеження на поїздки до ЄС, у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом", – написав він у своєму Twitter.

the EU will remove #Bosnia & #Moldova from the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted after an upturn in #COVID19 cases. list to be updated later this week