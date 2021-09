ЕС исключит еще две страны Европы из списка разрешенных для въезда – СМИ

Европейский Союз планирует на этой неделе исключить Молдову и Боснию и Герцеговину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС исключит Боснию и Молдову из рекомендованного списка третьих стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки в ЕС, в связи с ростом количества заражений коронавирусом", – написал он в своем Twitter.

the EU will remove #Bosnia & #Moldova from the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted after an upturn in #COVID19 cases. list to be updated later this week