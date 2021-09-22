Кабмин предложил большие штрафы и тюрьму за подделку COVID-документов
Среда, 22 сентября 2021, 14:30
Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за подделку документов о прививке от коронавируса.
Источник: заседание правительства в среду
Детали: Законопроектом предлагается следующее:
- Штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
- Штраф в 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
- Штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.
Премьер-министр выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту "ответственную перед обществом инициативу".
Украинская правда