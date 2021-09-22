Кабмин предложил большие штрафы и тюрьму за подделку COVID-документов

Премьер Денис Шмыгаль (Фото с его фейсбук-страницы)

Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за подделку документов о прививке от коронавируса.

Источник: заседание правительства в среду

Детали: Законопроектом предлагается следующее:

Штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;

Штраф в 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;

Штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

Премьер-министр выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту "ответственную перед обществом инициативу".