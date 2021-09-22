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У Швеції 130 тисяч осіб підписали петицію проти депортації 3-річного хлопчика

Середа, 22 вересня 2021, 14:33
Фото з Twitter ЄП

У Швеції понад 130 000 осіб підписали петицію з проханням скасувати рішення про депортацію трирічного хлопчика, який все життя прожив у шведському місті Сконе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Хлопчик у віці 11 днів потрапив у шведські соціальні служби і з чотирьох місяців він жив в одній прийомній сім'ї. Його мати була депортована в її рідну країну, Нігерію, а батько хлопчика невідомий.

На думку шведських судів, біологічна мати хлопчика не може піклуватися про нього, але вони також вважають, що у нього є сім'я в Нігерії, яка могла б піклуватися про нього.

Прийомні батьки поставили під сумнів рішення депортувати дитини в країну, де він ніколи не був. "Якщо його депортують, він ризикує опинитися в притулку, в країні, в якій ніколи не був, серед людей, яких він не знає. Як це можна порівняти з тим, щоб бути частиною сім'ї у Швеції? Він член нашої сім'ї", - сказала прийомна мати хлопчика.

Шведське міграційне агентство і Міграційний суд відмовили трирічній дитині в дозволі на проживання у Швеції, а Апеляційний міграційний суд відхилив апеляцію прийомних батьків.

З моменту отримання рішення родина працювала з організаціями із захисту прав дітей, щоб привернути увагу до цієї справи, і понад 130 000 осіб підписали петицію з вимогою скасувати постанову про депортацію.

Швеція раніше скасовувала рішення про депортацію дітей, в тому числі у випадку 6-річного сироти, який проживав зі своїми бабусею та дідусем у Швеції. У цьому випадку агентство визнало, що прийняло попереднє рішення "занадто швидко".

Дворічна дівчинка, яка проживає в притомній родині у Сконе, отримала рішення про депортацію в 2012 році, але через три роки їй видали дозвіл на постійне проживання у Швеції.

Теми: Швеціяміграція


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