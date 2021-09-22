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В Швеции 130 тысяч человек подписали петицию против депортации 3-летнего мальчика

Среда, 22 сентября 2021, 14:33
В Швеции 130 тысяч человек подписали петицию против депортации 3-летнего мальчика
Фото с Twitter ЕП

В Швеции более 130 000 человек подписали петицию с просьбой отменить решение о депортации трехлетнего мальчика, который всю жизнь прожил в шведском городе Сконе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мальчик в возрасте 11 дней попал в шведские социальные службы и с четырех месяцев он жил в одной приемной семье. Его мать была депортирована в ее родную страну, Нигерию, а отец мальчика неизвестен.

По мнению шведских судов, биологическая мать мальчика не может заботиться о нем, но они также считают, что у него есть семья в Нигерии, которая могла бы заботиться о нем.

Приемные родители подвергли сомнению решение депортировать ребенка в страну, в которой он никогда не был. "Если его депортируют, он рискует оказаться в приюте, в стране, в которой никогда не был, среди людей, которых он не знает. Как это можно сравнить с тем, чтобы быть частью семьи в Швеции? Он член нашей семьи", – сказала приемная мать мальчика.

Шведское миграционное агентство и Миграционный суд отказали трехлетнему ребенку в разрешении на проживание в Швеции, а Апелляционный миграционный суд отклонил апелляцию.

С момента получения решения семья работала с организациями по защите прав детей, чтобы привлечь внимание к этому делу, и более 130 000 человек подписали петицию с требованием отменить постановление о депортации.

Швеция ранее отменяла решения о депортации детей, в том числе в случае 6-летнего сироты, который проживал со своими бабушкой и дедушкой в ​​Швеции. В этом случае агентство признало, что приняло первоначальное решение "слишком быстро". А двухлетняя девочка, проживающая в приемном в Сконе, получила решение о депортации в 2012 году, но три года спустя ей выдали разрешение на постоянное проживание в Швеции.

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Темы: Швециямиграция
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