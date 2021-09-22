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У Росії з радарів зник військовий літак: повідомляють, що він розбився

Середа, 22 вересня 2021, 14:48
У Росії з радарів зник військовий літак: повідомляють, що він розбився
Фото: Marko Stojkovic / upload.wikimedia.org

Під російським Хабаровськом пропав з радарів військовий літак Ан-26, на борту якого екіпаж з шести чоловік. За попередньою інформацією, літак розбився.

Джерело: "Интерфакс", ТАСС, "РИА Новости", МНС РФ

Деталі: Повідомляється, що це літак компанії "Льотні перевірки і системи". Він пропав під час технічного польоту з перевірки наземних засобів зв'язку, що проходив у 40 кілометрах від Хабаровська.

Екіпаж не виходить на зв'язок. На пошуки зниклого Ан-26 направили вертоліт.

За попередньою інформацією, Ан-26 розбився у Великохехцирському природному заповіднику, неподалік від аеропорту "Хабаровськ-Новий".

В МНС кажуть, що пошуки ускладнені поганою погодою і темним часом доби.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяавіакатастрофиЗбройні сили
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