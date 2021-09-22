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В России с радаров пропал военный самолет: сообщают, что он разбился

Среда, 22 сентября 2021, 14:48
Фото: Marko Stojkovic / upload.wikimedia.org

Под российским Хабаровском пропал с радаров военный самолет Ан-26, на борту которого находится экипаж из шести человек. По предварительной информации, самолет разбился.

Источник: "Интерфакс", ТАСС, "РИА Новости", МЧС РФ

Детали: Сообщается, что это самолет компании "Летные проверки и системы". Он пропал во время технического полета по проверке наземных средств связи, проходившего в 40 километрах от Хабаровска.

Экипаж не выходит на связь. На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет.

По предварительной информации, Ан-26 разбился в Большехехцирском природном заповеднике, неподалеку от аэропорта "Хабаровск-Новый".

В МЧС говорят, что поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.

Темы: РосcияавиакатастрофыВооруженные силы


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