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Україну накриють дощі, а Карпати – мокрий сніг

Середа, 22 вересня 2021, 14:56
Фото realist.online

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна дощова погода, у Карпатах нічні заморозки і мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "23 вересня в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південних та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

Поки на рівнині панує осінь, в Карпати прийшла справжня зима, там матимемо морозну ніч -5..0° та мокрий сніг, вдень трішки тепліше +1-6°".

Деталі: За прогнозом Діденко, у четвер Україна буде чи не найхолоднішою країною в Європі.

24 вересня по всій країні очікуються дощі, вітер посилиться і досягатиме штормових поривів. Вночі у четвер від +7-9° на заході, півночі і в центрі до +3-5° на сході і півдні, вдень – +11-15° тепла.

У Києві в найближчі дні дощитиме, вночі близько +6°, вдень до +13°.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: погода


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