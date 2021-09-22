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Украину накроют дожди, а Карпаты – мокрый снег

Среда, 22 сентября 2021, 14:56
Украину накроют дожди, а Карпаты – мокрый снег
Фото realist.online

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная дождливая погода, в Карпатах ночные заморозки и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "23 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°, в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°.

Пока на равнине царит осень, в Карпаты пришла настоящая зима, там будет морозная ночь -5..0° и мокрый снег, днем ​​немного теплее +1-6°".

Детали: По прогнозу Диденко, в четверг Украина будет возможно самой холодной страной в Европе.

24 сентября по всей стране ожидаются дожди, ветер усилится и будет достигать штормовых порывов. Ночью в четверг от +7-9° на западе, севере и в центре до +3-5° на востоке и юге, днем ​​– 11-15° тепла.

В Киеве в ближайшие дни дожди, ночью около +6°, днем ​​до +13°.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: погода
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