Украину накроют дожди, а Карпаты – мокрый снег
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная дождливая погода, в Карпатах ночные заморозки и мокрый снег.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "23 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.
Пока на равнине царит осень, в Карпаты пришла настоящая зима, там будет морозная ночь -5..0° и мокрый снег, днем немного теплее +1-6°".
Детали: По прогнозу Диденко, в четверг Украина будет возможно самой холодной страной в Европе.
24 сентября по всей стране ожидаются дожди, ветер усилится и будет достигать штормовых порывов. Ночью в четверг от +7-9° на западе, севере и в центре до +3-5° на востоке и юге, днем – 11-15° тепла.
В Киеве в ближайшие дни дожди, ночью около +6°, днем до +13°.