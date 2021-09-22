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Кабмін хоче, щоб вантажівки вагою понад 12 тонн платили за проїзд дорогами

Середа, 22 вересня 2021, 15:33
Кабмін хоче, щоб вантажівки вагою понад 12 тонн платили за проїзд дорогами
Фото kmu.gov.ua

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити плату за користування дорогами державного значення для транспортних засобів вагою понад 12 тонн.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 вересня

Пряма мова Шмигаля: "Логіка проєкту доволі проста: тисячі кілометрів автодоріг в Україні будуються за рахунок коштів платників податків, тобто всіх українців. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і знос саме через вантажівки. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування".

Деталі: За словами прем’єра, кошти від вантажівок консолідуватимуться в Дорожньому фонді, і стануть додатковим ресурсом "для створення якісно нової інфраструктури для всіх громадян".

Шмигаль додав, що така ініціатива є частиною Угоди про асоціацію України з ЄС, бо це правило "абсолютної більшості європейських країн".

Передісторія:

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівШмигаль дороги
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