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Кабмін хоче, щоб вантажівки вагою понад 12 тонн платили за проїзд дорогами

Середа, 22 вересня 2021, 15:33
Фото kmu.gov.ua

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити плату за користування дорогами державного значення для транспортних засобів вагою понад 12 тонн.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 вересня

Пряма мова Шмигаля: "Логіка проєкту доволі проста: тисячі кілометрів автодоріг в Україні будуються за рахунок коштів платників податків, тобто всіх українців. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і знос саме через вантажівки. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування".

Деталі: За словами прем’єра, кошти від вантажівок консолідуватимуться в Дорожньому фонді, і стануть додатковим ресурсом "для створення якісно нової інфраструктури для всіх громадян".

Шмигаль додав, що така ініціатива є частиною Угоди про асоціацію України з ЄС, бо це правило "абсолютної більшості європейських країн".

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: Кабінет міністрівШмигаль дороги


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